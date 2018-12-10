С помощью логина и пароля от Портала госуслуг можно получить доступ к личному кабинету налогоплательщика

Подробности Опубликовано: 10.12.2018 00:03 Автор: ИФНС №12

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» по логину и паролю Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Если у гражданина есть учетная запись на Портале госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, посещать налоговую инспекцию, чтобы получить данные для входа в личный кабинет налогоплательщика, вовсе не обязательно. Достаточно просто на сайте ФНС России www.nalog.ru ввести логин и пароль Портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.