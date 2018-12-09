Услугами ФНС России можно воспользоваться на Портале госуслуг

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Опубликовано: 09.12.2018 00:33
Автор: ИФНС №12

УФНС России по Московской области напоминает, что получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на официальном сайте www.nalog.ru, но и с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.

 

Портал является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Зарегистрированный пользователь может воспользоваться им в любой удобный для него момент, что максимально экономит время, предоставляя возможность взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя из дома.

Через Портал госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН.

Чтобы получать электронные услуги налоговой службы в полном объёме, нужно либо получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» на сайте ФНС России, либо пройти регистрацию и авторизацию на Портале государственных услуг.

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