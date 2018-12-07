Ежемесячная выплата на первого ребенка

Подробности
Опубликовано: 07.12.2018 00:34
Автор: УСЗН г. Дубны

Дубненское управление социальной защиты населения информирует женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка в 2018 году. С 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – федеральная выплата).

 

Право на получение федеральной выплаты возникает в случае, если первый ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 19 719,00 рублей (1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Московской области за второй квартал 2017 года).

Среднедушевой доход семьи при назначении федеральной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Федеральная выплата выплачивается женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка (в случае смерти женщины объявления ее умершей, лишения ее родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка – отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка).

Заявление о назначении федеральной выплаты подается в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае, если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то федеральная выплата назначается с момента рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

В Московской области в 2018 году размер выплаты составляет 11 552,00 рублей в месяц.

Женщины, имеющие место жительства в г. Дубне, родившие (усыновившие) первого ребенка после 01.01.2018, заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подают в Дубненское управление социальной защиты населения.

Перечень документов, необходимых для назначения вышеуказанной выплаты, указаны на сайте Дубненского управления социальной защиты населения dubna.msr.mosreg.ru или по телефону 219-22-03.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Срочные новости

Ежемесячная выплата на первого ребенка

Дубненское управление социальной защиты населения информирует женщин, родивших (усыновивших) первого...

"Смена" превращается в "М…

Капитальный ремонт детского садика "Мечта" (бывшая "Смена") на левом берегу продвигается в соответст...

День донора

13 декабря в поликлинике №1 на Большой Волге по адресу: ул. 9 Мая, д. 7 В, стр.1 сост...

"Карман" для мизопростола: уче…

Международная группа ученых из США, Канады, Китая и России впервые установила кристаллическую структ...

Проверка системы оповещения населения

Отдел по гражданской обороне и защите населения Администрации городского округа Дубна извещает, что ...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

ОЭЗ "Дубна" уже не первая в России

...А вторая по степени инвестиционной привлекательности ос...

9 резидентов ОЭЗ «Дубна» реализуют проекты с учас…

Радио- и микроэлектроника, биомедицина, станкостроение – и...

ОЭЗ «Дубна» рассмотрит возможность членства в WFZO

16 ноября начальник отдела по взаимодействию с резидентами...

Вывозить мусор дубненцев с 2019 года будет другая …

На основании федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах пр...

В ОЭЗ готовится к запуску еще одно производство

Главное управление государственного строительного надзора Мо...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться