Ежемесячная выплата на первого ребенка

Подробности Опубликовано: 07.12.2018 00:34 Автор: УСЗН г. Дубны

Дубненское управление социальной защиты населения информирует женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка в 2018 году. С 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – федеральная выплата).

Право на получение федеральной выплаты возникает в случае, если первый ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 19 719,00 рублей (1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Московской области за второй квартал 2017 года).

Среднедушевой доход семьи при назначении федеральной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Федеральная выплата выплачивается женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка (в случае смерти женщины объявления ее умершей, лишения ее родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка – отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка).

Заявление о назначении федеральной выплаты подается в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае, если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то федеральная выплата назначается с момента рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

В Московской области в 2018 году размер выплаты составляет 11 552,00 рублей в месяц.

Женщины, имеющие место жительства в г. Дубне, родившие (усыновившие) первого ребенка после 01.01.2018, заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подают в Дубненское управление социальной защиты населения.

Перечень документов, необходимых для назначения вышеуказанной выплаты, указаны на сайте Дубненского управления социальной защиты населения dubna.msr.mosreg.ru или по телефону 219-22-03.