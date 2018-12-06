Как получить справку об отсутствии судимости

Подробности Опубликовано: 06.12.2018 00:38 Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что для вашего удобства и экономии времени вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости на сайте www.gosuslugi.ru.

Срок оказания услуги по предоставлению справки об отсутствии судимости сокращён до 7 рабочих дней.

Пройти добровольную дактилоскопию вы можете в Дежурной части по ул. Курчатова, д. 28.