Как получить справку об отсутствии судимости
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- Опубликовано: 06.12.2018 00:38
- Автор: И. Л. Михайлова
Уважаемые жители города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что для вашего удобства и экономии времени вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости на сайте www.gosuslugi.ru.
Срок оказания услуги по предоставлению справки об отсутствии судимости сокращён до 7 рабочих дней.
Пройти добровольную дактилоскопию вы можете в Дежурной части по ул. Курчатова, д. 28.