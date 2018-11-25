Инспектор и юрисконсульт разъяснили родителям и детям их права и обязанности

Подробности
Опубликовано: 25.11.2018 00:35
Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью И.Л. Михайлова

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели консультацию для детей, родителей и иных законных представителей.

С целью формирования правовых знаний у подрастающего поколения и повышения правовой информированности родителей на базе ОМВД России по г. о. Дубна была организована работа кабинета правовой помощи.

На вопросы родителей отвечали инспектор Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России г. о. Дубна и юрисконсульт правовой группы ОМВД -  специалист 2 категории.

В ходе встречи сотрудники полиции разъяснили детям в присутствии их родителей их права и обязанности, рассказали об административной и уголовной ответственности за совершение различных преступлений и правонарушений. Стражи порядка акцентировали внимание учащихся на правилах, которым необходимо следовать для обеспечения сохранности личного имущества, а также напомнили о недопустимости нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых в ночное время суток.

В заключение беседы сотрудники полиции раздали школьникам и родителям памятки с указанием адреса и контактных телефонов, куда они могут обратиться в случае нарушения прав ребёнка.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Срочные новости

«Черная пятница»: попытка выжить

Недавно в родительском чате мамы утешали друг друга фотографиями беспорядка в детской и рассказами п...

По итогам ярмарки вакансий приглашены на…

Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе для инвалидов и гражда...

Инспектор и юрисконсульт разъяснили роди…

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели консу...

"В одну черную-черную пятницу...…

Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области предостерегает г...

Операция «Подросток-алкоголь»

Уважаемые жители и гости города! В настоящее время по 26 ноября на территории города сотрудниками по...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Вывозить мусор дубненцев с 2019 года будет другая …

На основании федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах пр...

В ОЭЗ готовится к запуску еще одно производство

Главное управление государственного строительного надзора Мо...

Реестр инновационной продукции пополнился тринадца…

Тринадцать новых изделий внесла в реестр инновационной проду...

Дорожная карта ремонта дома №18 на улице Понтекорв…

Жителей проблемных домов №18 и 20 на улице Понтекорво проинф...

В ОЭЗ «Дубна» начали сборку современного телеобору…

Производственное объединение «Перспектива» получило статус р...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться