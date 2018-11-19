День правовой помощи детям - 20 ноября

Подробности Опубликовано: 19.11.2018 14:26 Автор: ОМВД по г. о. Дубна

Уважаемые жители и гости города! 20 ноября в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям с 11 до 17 часов в ОМВД России по г. о. Дубна будет работать кабинет правовой помощи по вопросам информирования детей, родителей и иных законных представителей.

В указанное время на бесплатной основе руководство отделения по делам несовершеннолетних и правового подразделения будут проводить консультации по вопросам, касающимся прав детей.

Адрес проведения консультаций: г. Дубна ул. Курчатова д. 32, каб. №25.