Семинар налоговой службы в связи с изменением НДС
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- Опубликовано: 20.11.2018 00:15
- Автор: ИФНС №12
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара 23 ноября в кабинете №400 по адресу: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30.
Название семинара: "Применение ККТ в связи с изменением налогового законодательства в части администрирования НДС".
Время проведения семинара: 11.00
Справки по тел.: 8 (49621) 2-02-64, 8 (49621) 2-76-52.
В программе семинара возможны изменения.