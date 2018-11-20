Семинар налоговой службы в связи с изменением НДС

Подробности Опубликовано: 20.11.2018 00:15 Автор: ИФНС №12

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара 23 ноября в кабинете №400 по адресу: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30.

Название семинара: "Применение ККТ в связи с изменением налогового законодательства в части администрирования НДС".

Время проведения семинара: 11.00

Справки по тел.: 8 (49621) 2-02-64, 8 (49621) 2-76-52.

В программе семинара возможны изменения.