Новый порядок выдачи знака "Инвалид"

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Опубликовано: 10.09.2018 00:09
Автор: Дубненское УСЗН

4 сентября 2018 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования» (далее – приказ).

 

Информируем, что настоящим приказом определены правила выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования (далее - Знак), подтверждающего право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Оформление Знака осуществляется в бюро медико-социальной экспертизы (далее – бюро) по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида). Заявление подается в бюро в письменной форме. Перечень необходимых документов указан в п.7 и п. 8 настоящего приказа.

После регистрации заявления специалистами бюро, экспертного состава главного бюро (Федерального бюро) в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации заявления, оформляется Знак.

Дубненское управление социальной защиты населения

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