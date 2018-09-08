Госпошлины можно оплачивать со скидкой до конца года

Подробности
Опубликовано: 08.09.2018 00:32
Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает вам, что в настоящий момент оплатить пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку, необходимо:

  1. Подать заявление на услугу через портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru.
  2. Дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейти к оплате.
  3. Выбрать удобный для вас безналичный способ для оплаты госпошлины: банковская карта, электронный кошелек либо мобильный телефон (федеральные операторы).

На данный момент на портале Госуслуг реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:

  • получение или замена водительского удостоверения.
  • Регистрация транспортного средства.
  • Государственная регистрация брака.
  • Регистрация расторжения брака.
  • Получение загранпаспорта старого и нового образца.
  • Паспорт гражданина Российской Федерации.
  • Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
  • Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России.
  • Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России.
  • Все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться. Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.

Оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.

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