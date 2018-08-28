Сто тысяч избирателей мобильны

Подробности Опубликовано: 28.08.2018 00:28 Автор: ОД

"Ростелеком" сообщает, что уже около ста тысяч граждан России из 37 регионов страны, где 9 сентября пройдут региональные и федеральные выборы, воспользовались порталом государственных услуг, чтобы выбрать участок для голосования в своем регионе (избирательном округе).

Сервис по выбору участка стартовал 25 июля. 60 % человек из ста тысяч "мобильных избирателей" воспользовались правом смены участка онлайн, в том числе более трети сменивших участок сделали это с помощью мобильного приложения "Госуслуги".



Больше всего избирателей, выбирающих другой участок, зарегистрированы в Москве, Московской, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Кемеровской областях, Краснодарском, Приморском, Хабаровском и Алтайском краях.

Сменить участок для голосования можно по 5 сентября включительно.

Технически реализацией проекта занимается "РТЛабс" в качестве основного технологического партнера ПАО "Ростелеком" по развитию и эксплуатации электронного правительства, по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Для желающих сменить участок для голосования (сделать это можно в срок до 5 сентября), но не знающих, как, "Ростелеком" дает следующие инструкции.

"Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru), мобильное приложение "Госуслуги" или лично обратиться в территориальную (а начиная с 29 августа – и в участковую) избирательную комиссию, а также в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - говорится в пресс-релизе компании. - Чтобы подать заявление дистанционно, необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи, указать адрес регистрации и выбрать нужный избирательный участок.

После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. Если заявление ранее было подано через МФЦ, УИК или ТИК, пользователь портала получит уведомление об этом.

В единый день голосования 9 сентября следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве".