Потенциального участника не пропустили на городской аукцион

На сайте Московского областного УФАС России появилась информация о том, что администрация городского округа Дубна и МКУ Контрактная служба города Дубны неправомерно не допустили к участию в аукционе на установку детских площадок одну из фирм.

Производитель детского игрового оборудования ООО "ВИВАНА" пожаловалось в областное УФАС на действия городской администрации и контрактной службы при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству детских игровых площадок.

Рассмотрев дело всесторонне и принимая во внимание предоставленные доказательства, сотрудники антимонопольныой службы признали жалобу обоснованной.

В адрес виновников выдано предписание об устранении допущенных нарушений. (Что бы это ни значило, надеемся, что новые детские площадки, которые сегодня официально открыли, останутся стоять на своих местах - прим. ОД)