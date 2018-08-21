Потенциального участника не пропустили на городской аукцион

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Опубликовано: 21.08.2018 00:12
Автор: ОД

На сайте Московского областного УФАС России появилась информация о том, что администрация городского округа Дубна и МКУ Контрактная служба города Дубны неправомерно не допустили к участию в аукционе на установку детских площадок одну из фирм.

Производитель детского игрового оборудования ООО "ВИВАНА" пожаловалось в областное УФАС на действия городской администрации и контрактной службы при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству детских игровых площадок.

Рассмотрев дело всесторонне и принимая во внимание предоставленные доказательства, сотрудники антимонопольныой службы признали жалобу обоснованной.

В адрес виновников выдано предписание об устранении допущенных нарушений. (Что бы это ни значило, надеемся, что новые детские площадки, которые сегодня официально открыли, останутся стоять на своих местах - прим. ОД)

 

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