Подать документы на субсидию можно онлайн

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Опубликовано: 05.04.2018 18:49
Автор: ОД

Уважаемые дубненцы! Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2018 года подать документы на получение государственной услуги "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" можно следующими способами.

  • Не выходя из дома, через Интернет-портал РПГУ https://uslugi.mosreg.ru,
  • в офисах МФЦ (ул. Академика Балдина, д.2 и ул. Свободы, д. 20),
  • в отделе субсидий по ул. Тверская, д. 9.

Справки по телефону 215-07-57.

Также сообщаем, что МФЦ обеспечивает бесплатный доступ к Интернет-порталу РПГУ для подачи заявлений в электронном виде на государственные и муниципальные услуги, в том числе:

- "Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства".

- "Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса".

- "Выдача ордера на право производства земляных работ".

- "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".

- "Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета города Дубны Московской области".

- "Выдача (продление) разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области".

- "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений".

- "Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

- "О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)".

- "Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности".

- "Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена".

- "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах".

- "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов".

- "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование".

- "Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно".

- "Принятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков".

- "Установление сервитута в отношении земельных участков государственная собственность на которые не разграничена".

- "Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена".

- "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена".

- "Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена".

- "Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена".

- "Согласование установки средства размещения информации на территории города Дубны Московской области".

- "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя".

Для лиц, не зарегистрированных на Интернет-портале госуслуг, МФЦ предлагает пройти регистрацию и подтвердить личность в офисах МФЦ.

Справки по телефону 8-800-550-50-30.

Многофункциональный центр г. Дубны

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