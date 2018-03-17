Дачная амнистия продлевается

Подробности Опубликовано: 17.03.2018 16:04 Автор: ОД

"Дачная амнистия" продлена до 1 марта 2020 года - об этом сообщило Управление Росреестра по Московской области. Хозяева подмосковных земельных участков по-прежнему могут регистрировать свои права на недвижимость, расположенную на этих участках, в упрощенном порядке, когда заявитель не предоставляет в Росреестр разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Однако, отмечает ведомство, продление сроков - еще не повод отложить процедуру регистрации в долгий ящик.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр следующим образом:

обратиться в многофункциональные центры;

электронно на сайте Росреестра с помощью специальных сервисов (в том числе в "Личном кабинете правообладателя");

направить по почте.

За всю историю упрощенной процедуры, начиная с 2006 года, в Подмосковье зарегистрировано более 1 миллиона прав. С начала 2018 года в Московской области более 400 собственников зарегистрировали права на индивидуальные жилые дома в рамках "дачной амнистии".