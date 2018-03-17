Дачная амнистия продлевается

Подробности
Опубликовано: 17.03.2018 16:04
Автор: ОД

"Дачная амнистия" продлена до 1 марта 2020 года - об этом сообщило Управление Росреестра по Московской области. Хозяева подмосковных земельных участков по-прежнему могут регистрировать свои права на недвижимость, расположенную на этих участках, в упрощенном порядке, когда заявитель не предоставляет в Росреестр разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Однако, отмечает ведомство, продление сроков - еще не повод отложить процедуру регистрации в долгий ящик.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр следующим образом:

  • обратиться в многофункциональные центры;
  • электронно на сайте Росреестра с помощью специальных сервисов (в том числе в "Личном кабинете правообладателя");
  • направить по почте.

За всю историю упрощенной процедуры, начиная с 2006 года, в Подмосковье зарегистрировано более 1 миллиона прав. С начала 2018 года в Московской области более 400 собственников зарегистрировали права на индивидуальные жилые дома в рамках "дачной амнистии".

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Дубненское предприятие получило разрешен…

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что дв...

Как вырастить ребенка "по Макаренко…

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мир...

О профессиях будущего расскажут в Дубне

II форум "Профессии будущего" пройдет 15 апреля в Конгресс-центра ОЭЗ "Дубна". Множество спикеров из...

Военкомы ответят на вопросы родителей пр…

Перед весенним призывом на военную службувоенные комиссары Московской области проводят горячую линию...

Предлагаем поучаствовать во всемирном фл…

24 марта в 20:30 (по Московскому времени) весь мир примет участие в международной экологической акци...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

В ряде муниципальных образований Подмосковья измен…

В 2017 году в административно-территориальное устройство Мос...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться