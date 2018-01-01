Что изменилось в законах с 1 января

Подробности Опубликовано: 01.01.2018 07:12 Автор: Кирилл Свояков

Что меняется в жизни россиян с 1 января? Начинает действие телемедицина, на первого ребенка будут выплачивать повышенное пособие, будут проиндексированы пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников. Слабоалкогольные энергетики запретили.

Пенсии неработающих пенсинеров по старости, инвалидности, потере кормильца пересчитываются: увеличение произойдет на 3,7 %, а стоимость пенсионного балла немного вырастет: она составит 81 руб. 49 коп. (в прошлом году она была 78 руб. 58 коп.). Средняя пенсия по стране получится равной 14 075 рублям.

Получение налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам упростится. В налоговый орган больше не требуется предоставлять документ, подтверждающий право на льготу. Достаточно теперь просто заполнить заявление с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. При необходимости налоговые на местах сами будут направлять запросы работодателям.

Пособие на первого ребенка для половины детных семей России будет больше, чем раньше: его размер будет зависеть от величины прожиточного минимума для детей, определенного в регионе проживания ребенка на второй квартал 2017 года (далее будет индексироваться).

Дети без попечения родителей, которые ничего не знают о своем происхождении, станут получать пенсию в 10 068 рублей в месяц - до 18 лет либо, при продолжении учебы в вузе, до 23 лет.

Закручиваются гайки для любителей "легкого" алкоголя. С 1 января на территории РФ запрещена продажа алкогольных энергетиков: "алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 % объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества". Вот так. Производство таких напитков на экспорт - допускается. Также добавился запрет на перевозку немаркированной алкопродукции по территории страны, если тара превышает в общем объеме 10 л на человека.

Также, начиная с этого года, иностранцы смогут вернуть 18 % денег (НДС) за покупки товаров в России, если вывозят их с собой за рубеж.

Введены минимальный и максимальный тарифы на электроэнергию для каждого региона РФ в отдельности.

Будет составляться и пополняться реестр коррупционеров: список лиц, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия.

Вступает в силу закон о телемедицине. Отдельные центры здравоохранения, которые получат специальное разрешение на это, смогут лечить пациентов удаленно.

МРОТ и зарплаты бюджетников индексируются. Минимальный размер оплаты труда увеличился с 7 800 рублей до 9 489-ти, что составляет примерно 85 % от прожиточного минимума. В следующем году их надеются уравнять.

выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/4767342

Что изменитсяНачнет выплачиваться пособие на первого ребенка Согласно закону, принятие которого инициировал Владимир Путин, при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет семья будет получать ежемесячное пособие. Платить его будут исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. Например, в Москве семья сможет получать выплату, если ее общий доход не превышает 84,3 тыс. руб. в месяц. В этом случае сумма ежемесячного пособия составит 14 252 руб. Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/4845038