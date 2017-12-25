Европротокол и ОСАГО: изменения к лучшему

Подробности Опубликовано: 25.12.2017 11:39 Автор: Кирилл Свояков

Последняя декада декабря принесла атомобилистам сразу три обнадеживающие новости: выплаты по европротоколу увеличат вдвое, при продаже авто можно будет вернуть часть денег за ОСАГО, а выплаты при аварии смогут получить даже те водители, которые не полностью оплатили полис.

21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому выплаты по Европротоколу увеличиваются с 50 000 до 100 000 рублей. Вероятность получения выплаты тоже возрастает: ее будут давать, даже если участники ДТП не договорились между собой. Изменения вступят в силу 1 июня 2018 года.

Верховный суд РФ также взялся защищать права автолюбителей: для судов подготовлен проект рекомендаций рассмотрения споров по страхованию гражданской ответственности автомобилистов.

Так, документ гласит, что страховая компания обязана исполнить договор, даже если агент/брокер не вовремя либо частично перевели ему полученный от клиента взнос. "Неполное и/или несвоевременное перечисление страховщику страховой премии, полученной страховым брокером или страховым агентом, несанкционированное использование бланков страхового полиса обязательного страхования не освобождают страховщика от исполнения договора обязательного страхования", - поясняет пленум.

Если бланк полиса похищен, то страховщик может воспользоваться этим обстоятельством только до ДТП, произошедшего с потенциальным клиентом, если вовремя обратится в полицию.

Также пленум Верховного суда поясняет ситуацию при продаже автомобиля: прежний владелец может вернуть часть денег за ОСАГО. Ведь новый хозяин будет получать полис уже на свое имя, а потому продавец авто вправе получить от страховой компании компенсацию денег за период со дня продажи машины и до конца срока действия своего договора.