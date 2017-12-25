Европротокол и ОСАГО: изменения к лучшему

Подробности
Опубликовано: 25.12.2017 11:39
Автор: Кирилл Свояков

Последняя декада декабря принесла атомобилистам сразу три обнадеживающие новости: выплаты по европротоколу увеличат вдвое, при продаже авто можно будет вернуть часть денег за ОСАГО, а выплаты при аварии смогут получить даже те водители, которые не полностью оплатили полис.

21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому выплаты по Европротоколу увеличиваются с 50 000 до 100 000 рублей. Вероятность получения выплаты тоже возрастает: ее будут давать, даже если участники ДТП не договорились между собой. Изменения вступят в силу 1 июня 2018 года.

Верховный суд РФ также взялся защищать права автолюбителей: для судов подготовлен проект рекомендаций рассмотрения споров по страхованию гражданской ответственности автомобилистов.

Так, документ гласит, что страховая компания обязана исполнить договор, даже если агент/брокер не вовремя либо частично перевели ему полученный от клиента взнос. "Неполное и/или несвоевременное перечисление страховщику страховой премии, полученной страховым брокером или страховым агентом, несанкционированное использование бланков страхового полиса обязательного страхования не освобождают страховщика от исполнения договора обязательного страхования", - поясняет пленум.

Если бланк полиса похищен, то страховщик может воспользоваться этим обстоятельством только до ДТП, произошедшего с потенциальным клиентом, если вовремя обратится в полицию.

Также пленум Верховного суда поясняет ситуацию при продаже автомобиля: прежний владелец может вернуть часть денег за ОСАГО. Ведь новый хозяин будет получать полис уже на свое имя, а потому продавец авто вправе получить от страховой компании компенсацию денег за период со дня продажи машины и до конца срока действия своего договора.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Европротокол и ОСАГО: изменения к лучшем…

Последняя декада декабря принесла атомобилистам сразу три обнадеживающие новости: выплаты по европро...

"Безопасный регион" расширяетс…

Свыше 8 000 новых видеокамер установлено в общественных местах в Московской области и внедрено в сис...

Открыта регистрация на "Николов пер…

Открыта онлайн-регистрация на Николов Перевоз-2018, который будет проходить в этот раз 10 февраля с ...

На Дачной произошел пожар

В воскресенье в городе случился пожар на улице Дачной, дом 6. Вызов пожарным поступил в 17 ч. 32 мин...

Чтобы добиться высоких результатов, жизн…

ОИЯИ движется в правильном направлении, и главное сейчас – чувствовать ответственность, а не впадать...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

В Дубне разработан способ получения "умного…

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцен...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться