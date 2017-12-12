Спрашивайте удостоверение, а не доверенность

Подробности Опубликовано: 12.12.2017 19:25 Автор: Инна Михайлова

В последнее время участились случаи обращений жителей Дубны в ОМВД с целью уточнения документов, в том числе доверенностей, уполномочивающих деятельность сотрудников полиции города по осуществлению патрульно-постовой и дорожно-патрульной функций.

Уважаемые жители и гости города!

Сообщаем, что сотрудникам патрульно-постовой службы, равно как и сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД, для осуществления своих непосредственных служебных обязанностей доверенность не требуется и не выдается. Однако данная доверенность регламентируемая Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699, Приказом МВД России от 20.06.2012 № 615, а также Приказом МВД России от 1 января 2007 г. № 3, (в редакции приказа МВД России от 11.06.2015 № 680) выдаётся для представления интересов МВД РФ, уполномочивающих должностных лиц органов внутренних дел РФ, представления интересов МВД России и Правительства РФ в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мировых судей, в том числе в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сотруднику органов внутренних дел выдаются служебное удостоверение и специальный жетон с личным номером. Образцы служебного удостоверения и специального жетона сотрудника органов внутренних дел и порядок их выдачи утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел является документом, подтверждающим личность сотрудника, его принадлежность к федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальному органу или подразделению, должность и специальное звание сотрудника. Служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел подтверждает его право на ношение и хранение огнестрельного оружия и (или) специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные сотруднику законодательством РФ.

Правовая группа ОМВД

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И. Л. Михайлова