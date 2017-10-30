УК исключат из цепочки сбора денег за воду и отопление

Подробности Опубликовано: 30.10.2017 09:57 Автор: Кирилл Свояков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщило в интервью "Российской газете", что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому деньги от населения будут поступать в ресурсоснабжающие организации напрямую, минуя УК.

Цель принятия нового документа - сократить долги за коммунальные услуги. Общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России составляет около триллиона рублей. По статистике, около половины долга принадлежит управляющим организациям и иным юридическим лицам, которые являются посредниками между населением и поставщиками коммунальных услуг.

Таким образом, если законопроект примут, управляющие компании будут получать на свои счета лишь деньги за текущий ремонт и уборку общедомовых территорий.

Но поводом для недовольства УК может послужить не только это, а еще и тот факт, что за инженерные сети внутри дома все-таки отвечает управляющая компания, а не ресурсоснабжающая организация.

В сентябре глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил также, что граждане, хорошо сортирующие домашний мусор, могут получить льготы по оплате ЖКУ.