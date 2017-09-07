Не забудьте вовремя уплатить налог на имущество

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Опубликовано: 07.09.2017 00:36
Автор: ОД

Напоминаем сроки уплаты гражданами имущественных налогов за 2016 год по имуществу, расположенному на территории Московской области.

 Для плательщиков земельного налога, налога на имущество с физических лиц и транспортного налога установлен единый срок уплаты не позднее 01.12.2017.

Данный прядок регламентирован следующими нормами законодательства:

На основании статьи 409 Кодекса срок уплаты налога на имущество физических лиц установлен не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2016 год физические лица должны будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 1 декабря 2017 года.

Что касается сроков уплаты земельного налога, на основании статьи 397 Кодекса земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В отношении транспортного налога пунктом 1 статьи 363 Кодекса установлено, что транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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