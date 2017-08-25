Прописаться на даче разрешат с 2019 года

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Опубликовано: 25.08.2017 11:07
Автор: Кирилл Свояков

Граждане России смогут оформлять здания на приусадебных участках как жилые дома. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.

О жилых домах на дачных участках гласит новый закон от 29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступит в силу с 1 января 2019 года.

Закон разрешит вести строительство жилых домов на садовых и дачных участках, впоследствии в них можно будет зарегистрироваться для постоянного проживания. Пока что по закону можно прописаться только в жилых капитальных строениях.

Также новый закон позволит дачникам и садоводам вести садоводство и огородничество без образования юридического лица, приобретенное после 1 января 2019 года имущество общего пользования будет находиться в общей долевой собственности собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства и огородничества.

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