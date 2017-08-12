Используешь ГМО? Помни об ответственности

Подробности Опубликовано: 12.08.2017 12:52 Автор: ОД

Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым ГМО-содержащая продукция, не имеющая актуального свидетельства о госрегистрации, грозит штрафом тому, кто ее производит и продает.

Об этом предупреждает граждан и организации дубненский городской отдел полиции.

"…установлена административная ответственность за использование ГМО и (или) продукции, полученной с их применением или содержащей ГМО, которые не прошли госрегистрацию, если она требуется законодательством, или срок действия свидетельства о госрегистрации которых истек.

За это грозит штраф: для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 руб., для организаций - от 100 000 до 500 000 руб. Аналогичная санкция предусмотрена за использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования.

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна"

Заметим кстати, что наука (или, как любят говорить, "официальная наука") ГМО-продукты… одобряет и не считает их опасными. Подробнее – в лекции члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александра Панчина.