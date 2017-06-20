Новый порядок использования льгот по налогу на имущество

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Опубликовано: 20.06.2017 16:07
Автор: ОД

Использование налоговых льгот в Российской Федерации носит заявительный характер и является правом, а не обязанностью налогоплательщика, он сам решает, использовать налоговую льготу, отказаться от нее, либо приостановить ее использование. Льгота предоставляется на основании полученных от налогоплательщика заявления и соответствующих документов.

 

В связи с вступлением в силу главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса с 2015 года изменился порядок предоставления льгот по этому налогу. Теперь дополнительно к заявлению о предоставлении льготы необходимо заполнить уведомление о выбранных льготируемых объектах налогообложения. Уведомление предоставляется в налоговый орган до 1 ноября года, начиная с которого применяется льгота.

К примеру, если раньше льгота в размере 100% исчисленного налога предоставлялась льготным категориям граждан в отношении всей принадлежащей им недвижимости, то с 2015 года льгота может быть предоставлена только в отношении одного объекта каждого вида. Вне зависимости от имеющегося числа объектов это могут быть только одна квартира, один жилой дом, помещение или сооружение, используемое для профессиональной и творческой деятельности, гараж или машино – место, хозяйственное строение площадью менее 50 кв. м, расположенное на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, гражданин, имеющий право на применение льготы, с 2015 года имеет право на освобождение от уплаты налога только, например, в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, вне зависимости от количества, принадлежащих ему таких объектов.

Если уведомление о выборе льготируемого объекта налогообложения не было своевременно представлено, то согласно предусмотренного Налоговым кодексом порядка налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога, которая будет определяться специалистами налоговых органов на основе сведений из федеральной базы данных. Однако такой расчет может быть произведен только в отношении граждан, на которых в базе данных имеются сведения о представленных налогоплательщиком документах, подтверждающих право на льготу.

Возможен перерасчет налога за прошлые налоговые периоды в случае, если заявление и документы, подтверждающие право на льготу, представлены с опозданием. Налог может быть пересчитан не более чем за три года, предшествующих обращению, и не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на льготу (п.6 ст.408 Налогового кодекса). Выявленная переплата по налогу подлежит зачету в счет будущих платежей или возврату налогоплательщику (п.1 ст.78 Налогового кодекса).

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, можно посредством информационного ресурса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС России.

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