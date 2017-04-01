За проезд на моторке – штраф 5 тысяч рублей

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Опубликовано: 01.04.2017 07:14
Автор: ОД

Правила рыболовства с 1 апреля запрещают передвижение на всех видах маломерных и прогулочных судов с моторами в рыбохозяйственных водоемах Московской области.

Это ограничение вводится ежегодно на период нереста для сохранения видового разнообразия рыб северного района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Ограничения затронут Волгу в районе Дубны, охладительные водоемы Шатурской и Электрогорской ГРЭС, Пестовское, Клязьминское и Истринское водохранилища, реку Лутосню и её притоки в Солнечногорском и Дмитровском районах. 

Пользоваться моторными лодками нельзя до 10 июня. Также вводятся временные ограничения рыболовства. Ограничительные меры по сохранению водных биоресурсов и описание запретных районов введены Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Ознакомиться с ними можно на сайтах http://www.moktu.ru и www.fish.gov.ru.  

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц. О всех нарушениях законодательства можно сообщать по телефону горячей линии территориального управления Федерального агентства по рыболовству: 8 (499) 611-53-70. 

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