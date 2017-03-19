Закон не освободил дачников от штрафов за мусор

Подробности Опубликовано: 19.03.2017 07:54 Автор: ОД

Изменения в федеральном законодательстве о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, принятые Государственной Думой РФ в первом чтении 15 марта прокомментировала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

– Закон регламентирует правовую грамотность существования дачных поселков России. По статистике, в стране около 60 млн дачников. Актуален закон и для Подмосковья, где проживают около 3 млн дачников.

Принятый в первом чтении законопроект касается изменений в организационно-правовой форме СНТ, будут систематизированы виды недвижимости, возводимые на участке, а также формы и порядок внесения взносов. Кроме того, депутаты Государственной Думы рекомендовали проработать вопросы использования и обслуживания электрических сетей, обеспечивающих ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

С удовлетворением хочу отметить, что в федеральном законодательстве о «дачной жизни» остается прежней степень ответственности дачных товариществ и объединений к сохранению окружающей среды в чистоте и порядке.

Изменения формы собственности не снимут с дачников обязанности по заключению договоров на вывоз мусора. Системная многолетняя работа с председателями и членами СНТ в Подмосковье дала положительный результат. В 2016 году процент заключения договоров на вывоз мусора в СНТ вырос до 93%.

По-прежнему председатели СНТ отвечают за надлежащее содержание прилегающей территории: своевременный покос травы, отсутствие валежника, который может стать причиной пожара, недопустимость весеннего пала сухостоя. За сжигание остатков растительности в местах общественного пользования, пал травы в 2016 году выписано 58 штрафов на общую сумму 1 млн 680 тысяч рублей.

Госадмтехнадзор Московской области применяет все способы, чтобы быстрее выявлять нарушения, появляющиеся по вине дачников. Применяем фотосъемку и современные средства фиксации нарушений. Очень важна помощь внештатных инспекторов и просто неравнодушных жителей в скорейшем обнаружении мусорных навалов. Так, в 2016 году инспекторами выявлено 96 крупных свалок и 456 очаговых навалов мусора общим объемом более 16 000 куб. м. Большинство из них – вблизи СНТ.

Традиционно в период дачного сезона проводится операция «Дачники», в результате которой в 2016 году проверено состояние 2 136 СНТ. Выявлено 794 нарушения и львиная доля нарушений касается чистоты и организации вывоза мусора.

Нарушителям вынесено 461 предупреждение, назначено 334 административных штрафов на общую сумму 4 млн рублей.

Отмечу, что в начале весны, в преддверии дачного сезона наши инспекторы осуществляют предупредительную работу - участвуют в массовых сборах председателей СНТ, где разъясняют требования законодательства по вопросам чистоты и благоустройства, объясняют необходимость заключения договоров на вывоз мусора. Объясняют инспекторы, что у дачников помимо прав есть еще и обязанности. И содержать землю на которой они проводят время летнего отдыха в чистоте и порядке, не запускать её и тем более не загрязнять – это норма жизни, а не сверхтребование.

Каждый год мы проводим операцию «Засада», которая направлена на пресечение несанкционированного сброса мусора в не установленных местах. В 2016 году в рамках операции «Засада» пресечено более 1 000 попыток сброса мусора на обочинах дорог.

Госадмтехнадзор Подмосковья всеми силами пытается помочь нашим дачникам. Чтобы следующий дачный сезон «не съел» штрафами весь бюджет садоводов, Госадмтехнадзор в случае первого замечания за нарушения стандартов благоустройства будет ограничиваться предупреждением. Штрафы будут выписываться только в случае повторных нарушений и непринятию мер к их устранению.