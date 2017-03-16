Памятка о новом порядке применения ККТ от налоговиков

Подробности Опубликовано: 16.03.2017 08:52 Автор: ОД

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ.

С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит свое действие.

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, использующих систему ЕНВД или патентную систему налогообложения, переход на новый порядок применения ККТ осуществится с 1 июля 2018 года. Также до этого срока могут не применять ККТ организации и индивидуальные предприниматели, использующие торговые автоматы.

Последовательность действий по переходу на новый порядок применения ККТ следующая:

установить, предусмотрена ли законом обязанность применения ККТ

если обязанность применения ККТ предусмотрена, выяснить, когда именно она наступит

установить, подлежат ли модернизации применяемые кассовые аппараты.

Для модернизации ККТ следует обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к производителю. По общему правилу, замена фискального накопителя будет необходима через 13 месяцев, а для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих спецрежимы, – не реже, чем раз в три года.

По новому порядку для расчетов с использованием электронных средств платежей в интернете предназначена специальная ККТ, а при оказании услуг применяется либо ККТ, либо автоматизированная система для бланков строгой отчетности. (Реестр ККТ размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»). Провести инвентаризацию имеющегося парка ККТ, определить целесообразность модернизации старой или покупки новой ККТ. Порядок действий таков:

снять с регистрации ККТ, подлежащую модернизации

если модернизация действующего парка ККТ невозможна, необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр контрольно-кассовой техники в соответствии с новым порядком

заключить договор с оператором фискальных данных, их перечень размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru

организовать доступ к интернету в точке продаж, что необходимо для работы ККТ в режиме передачи данных по новому порядку.

осуществить регистрацию модернизированной или новой ККТ.

Зарегистрировать ККТ можно как в любом территориальном налоговом органе, так и через личный кабинет ККТ. Для регистрации нужен включенный в реестр кассовый аппарат со встроенным фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных, имеющим разрешение на их обработку.

При наличии большого парка ККТ целесообразно определить график модернизации (покупки) ККТ, ее снятия с регистрационного учета и согласовать его с территориальным налоговым органом.

Информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ».