Не мешайте нересту рыбы. Иначе – штраф

Подробности Опубликовано: 10.03.2017 05:44 Автор: Кирилл Свояков

Рыба пошла на нерест. Чтобы не мешать ей размножаться для всеобщей пользы, установлены запретные сроки ловли рыбы на территории Московской области и Москвы.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Московской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовств сообщает.

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 444 Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации.

Росрыболовство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. На территории Московской области указанные полномочия осуществляет Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление).

Государственные функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов относятся к ведению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453 утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (далее – Правила рыболовства) (источник публикации «Российская газета» (специальный выпуск), № 12/1, 23.01.2015, изменения, внесенные Приказом Минсельхоза России от 19.04.2016 № 153, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 25.05.2016)).

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и Южный рыбохозяйственный районы, разграниченные между собой условной линией, проходящей вдоль плотины Волжской ГЭС (город Волгоград), за исключением прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной собственности (пункт 2 Правил рыболовства).

Все водные объекты рыбохозяйственного значения Московской области, находящиеся в федеральной собственности, относятся к Северному району Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Подпунктом 30.25.1 пункта 30.25. Правил рыболовства установлены запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы.

В соответствии с подпунктом 30.25.2. пункта 30.25. Правил рыболовства с целью обеспечения массовых миграций водных биоресурсов и их нереста, установлены запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения Московской области и города Москвы (далее – Московский регион):

с 22 марта по 1 июня: в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;

на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения: с 01 апреля по 10 июня (включительно) – всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля установлен запрет добычи (вылова) водных биологических ресурсов на зимовальных ямах, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

В силу подпункта 15.2. пункта 15. Правил рыболовства юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды).

С целью сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, а именно с целью исключения антропогенного воздействия на водные объекты в период массового нереста обитающих в них видов рыб, подпунктами 15.4.4. и 15.4.5. пункта 15.4. Правил рыболовства введен запрет на передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского региона на маломерных судах любого типа с применением мотора в запретные сроки (периоды) и в запретных районах.

Ответственность за нарушение действующих Правил рыболовства предусмотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (штраф для физических лиц от 2000 до 5000 рублей).

Правила рыболовства размещены на официальном сайте Росрыболовства www.fish.gov.ru в рубрике «Нормативно-правовая база», на главной странице официального сайта Управления www.moktu.ru, а также в компьютерной справочно-правовой системе России «Консультант Плюс».

Для оперативного реагирования, обо всех нарушениях законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов рекомендуем сообщать в Управление по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39А, на телефон горячей линии 8 (499) 611-53-70 или через Интернет-приемную официального сайта Управления (www.moktu.ru) с приложением фото или видеоматериалов нарушений.