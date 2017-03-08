Торговые палатки в Дубне приведут к единому виду

Подробности Опубликовано: 08.03.2017 01:09 Автор: Кирилл Свояков

Администрация Дубны утвердила единые архитектурные требования к нестационарным торговым объектам на территории города.

Вот основные качества, о которых должны позаботиться владельцы уличных киосков и павильонов, как всесезонных, так и летних.

1.1 Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям дизайна согласно настоящим требованиям и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

1.2 Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления. Ограждающие конструкции предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку.

1.3 Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) и их отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы.

1.4 Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

1.5 Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

1.6 Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и услуг должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия.

Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению павильона. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.

Полный текст архитектурных требований можно посмотреть здесь.