У декларации доходов за 2016 год есть особенности

Подробности Опубликовано: 28.02.2017 07:57 Автор: ОД

Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области напоминает гражданам, что представить декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2016 год в налоговую инспекцию по месту жительства необходимо не позднее 2 мая 2017 года. При определении своих налоговых обязательств необходимо учитывать следующие изменения налогового законодательства.

С 1 января 2016 года изменен порядок уплаты НДФЛ физическими лицами, получившими доходы, с которых налоговыми агентами налог не был удержан. Для указанной категории граждан Федеральным законом от 29.12.2015 №396-ФЗ отменена обязанность представлять по данному основанию налоговую декларацию и самостоятельно исчислять НДФЛ в бюджет.

Уплата НДФЛ такими лицами будет производиться не позднее 1 декабря 2017 года на основании налогового уведомления, полученного из налоговой инспекции. Уведомление и платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать НДФЛ, которые сообщают в налоговые органы налоговые агенты. Такое же сообщение в срок не позднее 1 марта налоговые агенты обязаны направить и налогоплательщику в виде справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

По новым правилам будут рассчитывать НДФЛ и физические лица, получившие в 2016 году доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года. (Изменения в ст.217.1 Налогового кодекса внесены Федеральным законом от 29.11.2014 №382-ФЗ).

Если доход от продажи недвижимости существенно ниже ее реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то в целях налогообложения доход налогоплательщика рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Данное положение не применяется, если кадастровая стоимость продаваемого объекта недвижимости по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на указанный объект не определена.

Подробную информацию о декларировании доходов можно получить на сайте ФНС России в разделе «Представление декларации о доходах».

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области