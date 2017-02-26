Полиция Дубны борется с пьяницами

Подробности Опубликовано: 26.02.2017 08:50 Автор: ОД

Дубненские госавтоинспекторы 24 февраля провели профилактику трезвости водителей.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" имело цель предупредить ДТП, снизить тяжесть их последствий, пресечь употребление алкоголя водителями. Его проводили у дома №32 на ул. Ленинградской с 9:00. до 11:00.

За эти два часа инспекторы выявили два нарушения статьи 12.26 КоАП – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Этот проступок влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

ОГИБДД г. Дубна призывает всех водителей любых транспортных средств не садиться за руль в состоянии опьянения, либо на следующий день после употребления алкоголя. От вашего трезвого взгляда на дорогу зависит много жизней!