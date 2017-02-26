Штраф за нарушения ПДД можно уполовинить

Подробности Опубликовано: 26.02.2017 08:35 Автор: ОД

Дубненские автоинспекторы и представителями Дубненско-Талдомского МГЕР 24 февраля рассказывали водителям о преимуществах оформления ДТП по европротоколу и о возможности оплачивать административные штрафы со скидкой 50%.

Они останавливали автомашины и вручали их водителям памятки по правильности заполнения бланка европротокола, а также о том, как действовать, если произошло дорожно-транспортное происшествие. Ознакомиться с порядком заполнения европротокола можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу:http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/

Инспекторы напоминали что с 1 января вступили в силу изменения в КоАП РФ (в статью 32.2 введена часть 1.3), в соответствии с которыми при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к админи­стративной ответственности за совершение административного право­нарушения, предусмотренного некоторыми статьями главы 12 Кодекса «Админи­стративная ответственность за совершение правонарушений в области дорожного движения», не позднее двадцати дней со дня вынесения по­становления о наложении административного штрафа административ­ный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложен­ного административного штрафа.

Проверить сумму штрафа можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу:http://www.gibdd.ru по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов», а также на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.