Штраф за нарушения ПДД можно уполовинить
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- Опубликовано: 26.02.2017 08:35
- Автор: ОД
Дубненские автоинспекторы и представителями Дубненско-Талдомского МГЕР 24 февраля рассказывали водителям о преимуществах оформления ДТП по европротоколу и о возможности оплачивать административные штрафы со скидкой 50%.
Они останавливали автомашины и вручали их водителям памятки по правильности заполнения бланка европротокола, а также о том, как действовать, если произошло дорожно-транспортное происшествие. Ознакомиться с порядком заполнения европротокола можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу:http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/
Инспекторы напоминали что с 1 января вступили в силу изменения в КоАП РФ (в статью 32.2 введена часть 1.3), в соответствии с которыми при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного некоторыми статьями главы 12 Кодекса «Административная ответственность за совершение правонарушений в области дорожного движения», не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.
Проверить сумму штрафа можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу:http://www.gibdd.ru по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов», а также на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.