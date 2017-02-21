Усилена ответственность мигрантов перед законом

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Опубликовано: 21.02.2017 06:26
Автор: Мария Ватолина

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет разъяснения по изменениям в Федеральном законе от 28.12.2016 № 490 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Усилена административная ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания и проживания в РФ.

Так, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния), в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, совершенные повторно, повлечет наложение штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Изменения вступили в силу с 9 января 2017 года.

 

 

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