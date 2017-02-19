У нас есть буклет от налоговиков в помощь предпринимателю

Подробности Опубликовано: 19.02.2017 09:01 Автор: ОД

Межрайонная инспекция ФНС №12 по Московской области напоминает предпринимателям: закон №54-ФЗ ввел новые требования к торговле.

Закон №54-ФЗ в редакции ФЗ №290-ФЗ от 03.07.2016 г. вступил в силу 15 июля 2016 г.

Он уже действует, но не все еще почувствовали и осознали изменения правил торговли. А изменения значительны.

Прежде всего, поменялся порядок взаимодействия с ФНС:

новый порядок реги­страции и перерегистрации ККТ;

порядок расчетов с покупателями: отправка электрон­ного чека по требованию;

требования к контрольно-кассовой технике: обеспе­чение онлайн - передачи данных о расчетах в электрон­ном виде в ФНС через операторов фискальных данных.

Все новшества в комплексе позволят:

построить конкурентный рынок за счет гарантиро­ванного выявления нарушений;

сократить количество проверок, сделав их точечными;

вовлечь покупателей в гражданский контроль.

Кого это касается?

Всех организаций и индивидуальных предпринимателей,осуществляющих расчеты на территории РФ (розничные ма­газины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие организации, оказывающие услуги населению).

Полный объем изменений налоговые инспекторы описали в специальном буклете «В помощь предпринимателю». Его можно прочесть и скачать прямо здесь.