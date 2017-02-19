У нас есть буклет от налоговиков в помощь предпринимателю
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- Опубликовано: 19.02.2017 09:01
- Автор: ОД
Межрайонная инспекция ФНС №12 по Московской области напоминает предпринимателям: закон №54-ФЗ ввел новые требования к торговле.
Закон №54-ФЗ в редакции ФЗ №290-ФЗ от 03.07.2016 г. вступил в силу 15 июля 2016 г.
Он уже действует, но не все еще почувствовали и осознали изменения правил торговли. А изменения значительны.
Прежде всего, поменялся порядок взаимодействия с ФНС:
- новый порядок регистрации и перерегистрации ККТ;
- порядок расчетов с покупателями: отправка электронного чека по требованию;
- требования к контрольно-кассовой технике: обеспечение онлайн - передачи данных о расчетах в электронном виде в ФНС через операторов фискальных данных.
Все новшества в комплексе позволят:
- построить конкурентный рынок за счет гарантированного выявления нарушений;
- сократить количество проверок, сделав их точечными;
- вовлечь покупателей в гражданский контроль.
Кого это касается?
Всех организаций и индивидуальных предпринимателей,осуществляющих расчеты на территории РФ (розничные магазины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие организации, оказывающие услуги населению).
Полный объем изменений налоговые инспекторы описали в специальном буклете «В помощь предпринимателю». Его можно прочесть и скачать прямо здесь.