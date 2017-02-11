Предпринимателям снизили штрафы за кадастр отходов

Подробности Опубликовано: 11.02.2017 08:27 Автор: ОД

Для подмосковных предпринимателей снижены штрафы за нарушения порядка ведения кадастра отходов. Инициативу министерства экологии и природопользования Московской области о смягчении административного наказания поддержали депутаты Московской областной думы и в трёх чтениях приняли законопроект о внесении соответствующих изменений в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

Министр экологии и природопользования Александр Коган, представляя законопроект на заседании Мособлдумы сказал, что в 2016 году в министерство поступали обращения от общественных организаций и предпринимателей, о том, что административные штрафы в 200-300 тысяч рублей неподъемными для малого бизнеса.

«Мы прислушались к мнению бизнес-сообщества и разработали законопроект о снижении штрафов. Но напоминаю, что ведение кадастра отходов — обязанность каждого предпринимателя. За короткий срок нам предстоит реформировать систему обращения с отходами», – заявил Александр Коган.

По его словам, минэкологии выписывает штрафы нарушителям только после предупреждения. На устранение нарушения дается два месяца, штраф накладывается, если за это время организация не внесла сведения в кадастр.

По предложению министерства штрафы уменьшены с 300 до 200 тысяч рублей — за непредоставление сведений в кадастр отходов, с 200 до 150 тысяч — за ложную или неполную подачу информации.