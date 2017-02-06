Для тех, кто копит пенсию самостоятельно

Подробности Опубликовано: 06.02.2017 06:18 Автор: ОД

Пенсионный фонд просит отчитаться граждан, которые сами себе делают отчисления на накопительную пенсию.

При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию необходимо в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда копии платежных документов за истекший квартал с отметкой кредитной организации об исполнении.