Для тех, кто копит пенсию самостоятельно

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Опубликовано: 06.02.2017 06:18
Автор: ОД

Пенсионный фонд просит отчитаться граждан, которые сами себе делают отчисления на накопительную пенсию.

При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию необходимо в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования  пенсионных накоплений»  не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда копии платежных документов за истекший квартал с отметкой кредитной организации об исполнении.

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