Изменился формат отчета СЗВ-М для работодателей

Подробности Опубликовано: 05.02.2017 10:42 Автор: ОД

Формат сведений о застрахованных лицах для ежемесячной отчетности работодателей в Пенсионный фонд по форме СЗВ-М изменился с 1 января.

Уважаемые страхователи!

ГУ УПФР №36 сообщает, что в связи с Постановлением ПФР от 07.12.2016г. № 1077п «Об утверждении формата сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)» изменен формат данных сведений о застрахованных лицах в форме СЗВ-М.

В новом формате СЗВ-М элемент «АФ2:ПрограммаПодготовки» в блоке «АФ2:ТипСлужебнаяИнформация» является обязательным.

Пространство имен по умолчанию для документа СЗВ-М должно указываться: "http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01".

С 13.01.2017 г. включен прием СЗВ-М по новой схеме с пространством имен по умолчанию: xmlns="http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2017-01-01".

Также по-прежнему поддерживается прием по схеме с пространством имен по умолчанию: xmlns=http://пф.рф/ВС/СЗВ-М/2016-06-21 (Распоряжение Правления от 31.08.2016г. № 432р «Об утверждении формата данных сведений застрахованных лиц (форма СЗВ-М)»).

На официальном сайте ПФР размещен формат сведений по форме СЗВ-М и проверочная программа CheckPFR, по ссылкам можно скачать формат xsd-схемы формы сведений СЗВ-М, а также модуль проверки и руководство по использованию модуля проверки Альбома форматов информации обмена ПФР.

Рекомендуем перед отправкой отчетности в органы ПФР проверить ее с применением программы CheckPFR и Модуля проверки.

Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2017 года сведения о застрахованных лицах должны быть представлены только в соответствие с новым форматом.

И.В.Кудряшова, начальник отдела персонифицированного учета

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