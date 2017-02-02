С 1 января госслужащим в России повышен пенсионный возраст

Подробности Опубликовано: 02.02.2017 08:43 Автор: Екатерина Славская

Федеральные, региональные и муниципальные чиновники на пенсию по старости смогут выйти не раньше 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Пенсионный возраст для госслужащих повышен в прошлом году Федеральным законом № 143-ФЗ от 23 марта 2016 года.

Федеральный закон № 143-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части повышения возраста для назначения страховой пенсии по старости госслужащим.

К госслужащим относятся сотрудники всех рангов федеральных, региональных и мунициапальных органов власти – от руководителей до уборщиц.

Например, государственными служащими считаются работники всех министерств и их подразделений. То есть дипломаты – это госслужащие ведомства Министерства иностранных дел, а полицейские относятся к госслужащим, посольку работают в системе Министерства внутренних дел. Прокуроры, следователи, судьи, сотрудники федеральных агентств, Счетной палаты, избирательных комиссий, уполномоченные по правам человека и сотрудники Федеральной службы по техническому и экспортному контролю теперь будут выходить на пенсию позже остальных граждан РФ.

Сотрудники школ, детсадов и больниц, а также депутаты всех уровней госслужащими не являются.

Итак, в соответствии с частью 1.1 статьи 8 ФЗ № 400 с 1 января 2017 года пенсионный возраст для госслужащих провышается поэтапно: ежегодно на 6 месяцев. То есть в 2017 году госслужащие-мужчины могут претендовать на пенсию, достигнув возраста 60 лет и 6 месяцев. В 2018 году – достигнув 61 года, в 2019-м – 61,5 года, в 2020-м – 62 лет, в 2021-м – 62 с половиной лет, в 2022-м – 63 лет, в 2023-м – 63,5 года, в 2024-м – 64 лет, в 2025-м – 64 с половиной лет. И, наконец, с 2026 года для всех мужчин госслужащих твердо установится пенсионный возраст – 65 лет.

Таким же способом будет повышаться пенсионный возраст для женщин-госслужащих с нынешних 55 лет до 63 лет по полгода в каждом году. Через шестнадцать лет – в 2034-м году все женщины-госслужание смогут выйти на пенсию по старости, начиная с 63 лет.

Повышение пенсионного возраста для госслужащих распространяется и на тех из них, кто имеет право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Если госслужащий покидает свою государственную должность, то повышение пенсионного возраста на него действовать перестает.

А если на госслужбу поступает пенсионер, получающий страховую пенсию по старости (в том числе назначенную после 01.01.2017 г.) , выплата пенсии по старости для него не прекращается и не приостанавливается.

Пенсионный возраст не повышается, если право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно) приобретено государственным служащим до 1 января 2017 года.

Повышением пенсионного возраста для чиновников российское государство подало своим гражданам два сигнала. Первый: если решил стать госслужащим с соответствующей зарплатой и повышенными социальными гарантиями, то не ропщи на жизнь. Второй: у госслужащих в России работа менее пыльная, чем у остальных граждан.

Правда в последнее время в прессу время вбрасывается информация о предстоящем повышении пенсионного возраста до тех же пределов, как теперь у чиновников (63 года – женщины, 65 лет – мужчины), всем поголовно гражданам России. Кто-то говорит, что так либеральный Минфин атакует правительство, кто-то считает, что не менее либеральное правительство РФ вбросами в СМИ испытывает пределы терпения россиян. Но это тема отдельного разговора.