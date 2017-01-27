Госпошлины через портал госуслуг дешевле на треть

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Опубликовано: 27.01.2017 07:34
Автор: ОД

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о том, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №402-ФЗ, в соответствии с которым гражданам, подающим заявления на получение государственных услуг через Единый портал госуслуг, предоставляется 30% скидка на оплату государственных пошлин.

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 212-24-78

 

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