Вместо ФСС теперь ФНС

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Опубликовано: 27.01.2017 07:14
Автор: ОД

С 1 января 2017 года все плательщики страховых взносов будут учитываться в налоговых органах.

Процедура постановки на учет (снятия с учета) в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей не претерпела изменений. На основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, осуществляется постановка на учет российской организации и ее обособленных подразделений, иностранной некоммерческой неправительственной организации по месту осуществления ею деятельности на территории России, а также индивидуального предпринимателя по месту его жительства.

Постановка на учет нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, арбитражного управляющего, занимающихся частной практикой оценщика, патентного поверенного осуществляется на основании сведений, сообщенных органами, указанными в статье 85 Налогового кодекса.

В силу специфики страховых взносов появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов.

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов предоставляется: международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 НК РФ; физическим лицом - медиатором; физическим лицом, являющимся работодателем и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.

Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предоставляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном фонде до 2017года, данное сообщение не предоставляется.

Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены на сайте ФНС России в разделе «Страховые взносы 2017».

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области

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