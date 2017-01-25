Прожиточный минимум пенсионера увеличился на 660 рублей
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- Опубликовано: 25.01.2017 04:53
- Автор: ОД
Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области с 1 января 2017 года изменилась. Теперь она составляет 9161 рубль.
В 2016 году прожиточный минимум пенсионера был равен 8950 рублей.
От величины прожиточного минимума государство отталкивается, чтобы установить размер социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
Неработающие пенсионеры Московской области имеют право на региональную доплату к пенсии, если общая сумма их материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в Московской области.
При подсчете общей суммы материального обеспечения получателя учитываются суммы следующих денежных выплат:
а) пенсий;
б) дополнительного материального (социального) обеспечения;
в) ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг;
г) ежемесячных денежных компенсаций платы за жилье и коммунальные услуги;
д) ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Московской области №36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области";
е) ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату услуг городского стационарного телефона;
ж) денежной компенсации льгот на оплату проезда в пассажирском транспорте Московской области, Москвы, в московском метрополитене и железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Региональная доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда пенсионер обратился с заявлением на получение доплаты.
Региональная доплата к пенсии назначается детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с законодательством Российской Федерации, на весь период установления пенсии.
Для назначения и выплаты региональной доплаты к пенсии нужны следующие документы:
а) заявление с указанием способа получения доплаты;
б) паспорт или другое удостоверение личности;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);
г) пенсионное удостоверение или справка, выданная управлением Пенсионного Фонда;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) трудовая книжка;
ж) справка о размере пенсий.
Получателям региональной доплаты к пенсии, ранее оформившим данную выплату и получающим её, дополнительно обращаться за переоформлением доплаты к пенсии не требуется.