Возите мопсов поездами

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Опубликовано: 25.12.2016 04:13
Автор: Никита Крутиков

Новые правила перевозки домашних животных ввела авиакомпания «Аэрофлот».  На борт самолета не смогут попасть собаки с короткими и приплюснутыми мордами – брахицефалы.

К брахицефальным породам относятся бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон (бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордосский дог, японский хин.

Запрет на перевозку в багаже собак брахицефальных пород введен, чтобы обеспечить безопасность животных. Ведь именно такие собаки очень плохо переносят полеты из-за высокой чувствительности к перепадам температур и склонности к стрессам. Транспортировка, особенно в багажном отсеке, может привести даже к гибели животного.

К перевозке в качестве багажа Аэрофлот также не принимает грызунов (морские свинки, крысы, шиншиллы, бурундуки, белки, песчанки, сони, сурки, суслики, тушканчики и пр.),

пресмыкающихся (черепахи, игуаны, гекконы, хамелеоны, змеи, ящерицы, лягушки и пр.)

членистоногих, рыб и рыбопосадочный материал, а также других морских и речных животных, требующие перевозки в воде.

Запрет на перевозку в багаже самолетами Аэрофлота действует для неприрученных животных и птиц и для больных и подопытных животных.

Компания Аэрофллот готова перевозить только комнатных прирученных животных: кошек, собак, птиц.

Хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие, принимаются к перевозке, если они являются комнатными и прирученными.

В салоне самолета могут лететь вместе с хозяевами  животные, вес которых вместе с контейнером не превышает 8 кг.
Если вес животного с контейнером превышает 8 кг, то его могут перевезти только в багажном отсеке.

Собака-проводник, если она сопровождает инвалида по зрению, и собака кинологической службы федеральных органов исполнительной власти, если она сопровождает сотрудника кинологической службы федерального органа исполнительной власти, может перевозиться в салоне воздушного судна независимо от веса животного.

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