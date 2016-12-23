Фейерверк в Дубне разрешен только на спецплощадках
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- Опубликовано: 23.12.2016 06:59
- Автор: Мария Ватолина
ОМВД Дубны сообщает, что для использования пиротехники в городе выделили четыре площадки. В других местах запускать фейерверки запрещено. Правопорядок на праздничных мероприятиях будут обеспечивать сотрудники внутренних дел.
Для использования пиротехники в городе выделили четыре площадки:
– вертолётная площадка в Ратмино;
– молодёжная поляна (Институтская часть, возле ДК «Мир»);
– парк семейного отдыха (Большая Волга, за ТРК «Маяк»);
– участок территории, прилегающий к ограждению Дворца спорта «Радуга» (Левый берег, особая экономическая зона «Дубна»).
Органы правопорядка призывают жителей быть бдительными и соблюдать общественный порядок во время праздничных мероприятий. Если вы стали свидетелем правонарушений, просьба сообщить об этом в дежурную часть полиции по тел. 8-496-214-71-19 или по номеру 112.