За водительским удостоверением и паспортом с февраля – в МФЦ

Подробности
Опубликовано: 20.12.2016 07:29
Автор: Мария Ватолина

С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение можно будет во всех многофункциональных центрах (МФЦ).

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна  дает разъяснения по изменению федерального закона Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797».

С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение можно будет во всех многофункциональных центрах (МФЦ).

Получение биометрического загранпаспорта в МФЦ также станет возможно:

– с 1 февраля 2017 года – не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также в городе федерального значения;

– с 1 января  2018 года –  не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тысяч человек.

Кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» на базе МФЦ включены:

– услуга ФНС России по выдаче справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

– услуга МВД России по выдаче справки о том, является или не является лицо, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств.

Начало действия документа – 16 августа 2016.

 

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Глава Дубны примет бизнесменов накануне Нового года

Глава Дубны примет бизнесменов накануне …

Глава Дубны предупредил о грядущих неудобствах

Глава Дубны предупредил о грядущих неудо…

17 декабря – последний Единый день диспансеризации в этом году

17 декабря – последний Единый день диспа…

15 и 16 декабря в Дубне завоют учебные сирены

15 и 16 декабря в Дубне завоют учебные с…

Четвертая школа Дубны стала партнером Университета «Дубна»

Четвертая школа Дубны стала партнером Ун…

Внимание, опасный алкоголь!

Внимание, опасный алкоголь!

Областной конкурс авторской песни ждет от вас заявки

Областной конкурс авторской песни ждет о…

Пешеходов в Дубне будут штрафовать

Пешеходов в Дубне будут штрафовать

За недоделанные переезды в Дубне взялась прокуратура

За недоделанные переезды в Дубне взялась…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Слуцкий может получить работу в «Челси»
Русский специалист Леонид Слуцкий, который с недавних пор интересуется трещиной ...

Русские хакеры ежедневно обманывают рекламодателей в США на $3 млн
В докладе White Ops сообщается , что боты, созданные хакерами, отличаются особой ...

Фелипе Масса и Williams подписали договор на сезон
Одним из претендентов на смену Росбергу Mercedes рассматривает пилота Williams ...

Инвестиционные проекты Приморья получат господдержку в 8,7 млрд руб.
Это проекты из сферы сельского хозяйства, возведения жилья и малой авиации. Два ...

Судебные приставы с нового года будут надзирать за коллекторами
Минюст наделяется полномочиями по регулированию взыскателей, а государственная ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться