За водительским удостоверением и паспортом с февраля – в МФЦ
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- Опубликовано: 20.12.2016 07:29
- Автор: Мария Ватолина
С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение можно будет во всех многофункциональных центрах (МФЦ).
Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна дает разъяснения по изменению федерального закона Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797».
С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение можно будет во всех многофункциональных центрах (МФЦ).
Получение биометрического загранпаспорта в МФЦ также станет возможно:
– с 1 февраля 2017 года – не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также в городе федерального значения;
– с 1 января 2018 года – не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тысяч человек.
Кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» на базе МФЦ включены:
– услуга ФНС России по выдаче справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
– услуга МВД России по выдаче справки о том, является или не является лицо, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств.
Начало действия документа – 16 августа 2016.