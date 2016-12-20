За водительским удостоверением и паспортом с февраля – в МФЦ

Подробности Опубликовано: 20.12.2016 07:29 Автор: Мария Ватолина

С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение можно будет во всех многофункциональных центрах (МФЦ).

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна дает разъяснения по изменению федерального закона Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797».

С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское удостоверение можно будет во всех многофункциональных центрах (МФЦ).

Получение биометрического загранпаспорта в МФЦ также станет возможно:

– с 1 февраля 2017 года – не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также в городе федерального значения;

– с 1 января 2018 года – не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тысяч человек.

Кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» на базе МФЦ включены:

– услуга ФНС России по выдаче справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

– услуга МВД России по выдаче справки о том, является или не является лицо, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств.

Начало действия документа – 16 августа 2016.