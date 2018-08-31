Операция "Автобус"

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Опубликовано: 31.08.2018 00:14
Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте на территории Московской области остается сложной.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области ОБДД при осуществлении пассажирских перевозок на обслуживаемой территории по городскому округу Дубна с 1 по 11 сентября 2018 года запланировано проведение целевого профилактического мероприятия «Автобус».

В рамках надзора за дорожным движением организована проверка автобусов при выходе на линию.

Сотрудники ОГИБДД нацелены на выявление и пресечение фактов нарушения Правил дорожного движения РФ, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

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