Hands-free рейд ГИБДД

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Опубликовано: 24.08.2018 00:55
Автор: ОГИБДД г. о. Дубна

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной совершения которых является использование водителем во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, в период с 21 августа по 2 сентября 2018 года проводится информационно-пропагандистская акция "Мобильный".

 

В соответствии с п. 2.7. ПДД РФ "водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук".

Под техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, подразумевается так называемая гарнитура, которая бывает двух видов: проводная и беспроводная или hands-free, которая позволяет использовать телефон во время движения.

При использовании водителями во время движения телефона с использованием рук вероятность аварии увеличивается в 4 раза, аварийность увеличивается в 6 раз, если сидящий за рулем машины человек пишет СМС-сообщение. Получение СМС и отправка текста, просматривание социальных контентов негативное воздействует на концентрацию, внимание водителя отвлекает.

За пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, статьей 12.36.1 КРФоАП предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.

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