Рейд "Опасный груз"

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Опубликовано: 17.08.2018 00:00
Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

В целях профилактики дорожно-транпортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов в период с 13 по 19 августа 2018 года на территории Московской области проводится профилактический рейд "Опасный груз".

В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов.

К нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты меры административного воздействия.

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