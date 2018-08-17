Рейд "Опасный груз"

Подробности Опубликовано: 17.08.2018 00:00 Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

В целях профилактики дорожно-транпортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов в период с 13 по 19 августа 2018 года на территории Московской области проводится профилактический рейд "Опасный груз".

В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов.

К нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты меры административного воздействия.