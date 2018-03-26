ОГИБДД напоминает о непредсказуемых участниках дорожного движения

Подробности Опубликовано: 26.03.2018 05:49 Автор: ОД

В целях сокращения количества ДТП с участием детей и снижения степени тяжести их последствий 21 марта на территории городского округа Дубна стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие "Весенние каникулы", которое продлится до 8 апреля.

ВОДИТЕЛИ! Будьте внимательны к юным пешеходам! Помните, дети самые непредсказуемые участники дорожного движения. Будьте особенно осторожны на дворовых территориях, на участках дорог, обозначенных знаком "Дети".

РОДИТЕЛИ! Используйте в экипировке детей световозвращающие элементы, это сделает их более заметными для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Помните: вы образец для подражания. Соблюдайте правила дорожного движения - дети учатся у вас. Безопасность ребенка в ваших руках!

Отпуская ребенка на прогулку, напомните ему правила безопасного поведения на дороге. Не допускайте бесконтрольное нахождение малолетних детей вблизи проезжей части.

При переходе проезжей части с детской коляской идите сбоку от нее. Не допускайте выезда коляски впереди вас, вне обзора ситуации на проезжей части.

Берегите детей!

ОГИБДД по городскому округу Дубна