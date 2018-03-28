"Тесла" на электротяге будет курсировать по Каналу имени Москвы

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Опубликовано: 28.03.2018 18:20
Автор: Кирилл Свояков

В навигацию 2019 года "Канал имени Москвы" запустит в свои воды первое в России судно - электроход, которое позволит осуществить 9-кратную экономию на топливе. Среди других преимуществ электрохода, названного "Тесла", - экологическая чистота и маневренность.

Также речное судно будет легким и устойчивым благодаря тому, что создано будет из композитных материалов, что повысит также и срок его эксплуатации - в среднем такое судно должно работать 24 года

Его габариты составят 30 м в длину, 5 м в ширину и примерно столько же в высоту. В воде "Тесла" осядет на 1,2 м. На глубокой воде электроход будет развивать скорость до 20 км/ч. Запаса хода будет хватать на 12 ч.

За рубежом флот многих стран уже имеет суда на электротяге, на некоторых из них установлены дополнительно и солнечные батареи. Так, электродвигатели используются на судах Норвегии, Финляндии, Голландии, Китая, Японии.

Для России это будет первый опыт модернизации речного флота с помощью судов с электродвигателем, не считая прежних студенческих научных исследований: в 2015 году в Санкт-Петербурге российские студенты представили собственные разработки лодок на электротяге, с одновременным использованием солнечных батарей.

На "Тесле" же планируется установить литийионные аккумуляторные батареи. Заряжаться они будут, стоя на причалах "Канала имени Москвы". Электроэнергию будут давать ГЭС на гидроузлах Канала, и обойдется это в целых девять раз дешевле традиционного дизельного топлива: расчетная стоимость полусуток хода "на киловаттах" - примерно 2 000 рублей, в то время как аналогичное количество дизеля стоит 18 000 рублей. Сегодня на водных путях Московского бассейна ходят 195 судов на дизельном топливе. Легко представить, насколько дешевле было бы содержать электросуда в случае удачного опыта с "Теслой"!

Еще одной инновационной особенностью новинки будет то, что она заявлена как трансформер: в основе конструкторского решения лежит модульная платформа. "Проектируемая модульная платформа представляет собой однопалубное судно с носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа, - говорится в пресс-релизе ФГБУ "Канал имени Москвы". - В зависимости от установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные работы, траление и промеры глубин".

"Надеюсь, этот проект привлечет внимание отечественных проектировщиков, судостроителей и судовладельцев. Распространение на флоте современных технологий и отечественных инновационных разработок при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта позволит украсить внутренние водные пути России современными энергоэффективными и экологически чистыми судами", – заключил глава ФГБУ "Канал им. Москвы" Герман Елянюшкин.

На настоящий момент близятся к завершению научно-изыскательские работы, проект получает экономическое обоснование.

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