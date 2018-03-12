Полицейские Дубны поздравили прекрасных дам

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Опубликовано: 12.03.2018 13:30
Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова
Фото Егора Ступина

Сотрудники полиции по г. о. Дубна совместно с "Молодой гвардией" в рамках акции "Цветы для автоледи" и "8 марта – в каждый дом" поздравили прекрасных дам с наступающим праздником.

Экипаж Дорожной патрульной службы вручил 7 марта более 500 букетов женщинам за рулем. В цветочной акции также приняли участие начальник полиции Дубны Владимир Марзеев и начальник Отдела ГИБДД Юрий Петрушенко, которые вручили цветы и поздравили женщин с наступающим праздником. Вручая букеты весенних тюльпанов, госавтоинспекторы поздравили милых дам и благодарили их за соблюдение правил дорожного движения. Автоледи благодарили сотрудников полиции и ДПС за оригинальное поздравление и обещали, что будут строго соблюдать Правила дорожного движения. Участковые уполномоченные полиции ОМВД по г.о. Дубна поздравили с наступающим праздником кассиров и покупательниц в одном из торговых центров г.Дубна. "Молодая гвардия" поздравляла мам с детьми, дарила цветы и световозвращающие брелки для безопасности при переходе проезжей части.

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