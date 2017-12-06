Правила зимней езды и ходьбы

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Опубликовано: 06.12.2017 21:28
Автор: ОД

Начальник ОГИБДД Дубны напомнил, каких принципов следует придерживаться при езде на автомобиле в снежный период, а также, чего нельзя делать пешеходам.

 

"Уважаемые жители и гости города Дубны!

По прогнозам Гидрометцентра России, на территории Московской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое может негативно повлиять на состояние безопасности дорожного движения.

В обязательном порядке смените шины с летних на зимние. Следите за тем, чтобы в Вашем автомобиле всегда находилась щётка и скребок для очистки стёкл от снега и льда. Следует полностью очищать авто от снега и льда так как оставшийся снег искажает восприятие габаритов транспортного средства. Также нельзя оставлять на крыше авто снег, при торможении он может упасть на лобовое стекло и создать риск дорожно-транспортного происшествия. Во время движения по скользкой дороге тормозить резко нельзя, а если авто оснащено системой ABS, то необходимо очень сильно нажать на педаль тормоза и не отпускать её. Если же Ваш автомобиль не оснащён системой ABS, педаль тормоза нужно нажимать прерывисто: чем чаще будет происходить нажатие на тормоз, тем эффективнее будет торможение.

Пешеходам во время ухудшения погодных условий следует передвигаться только по тротуарам, переходить дорогу по пешеходным переходам, юным участникам дорожного движения - приобрести светоотражающие элементы в виде брелоков, фликеров либо нашивок на одежде.

В целях вашей безопасности неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим!

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна Юрий Петрушенко"

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