На А104 могут разрешить скорость до 130 км/ч

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Опубликовано: 05.12.2017 19:25
Автор: Кирилл Свояков

На некоторых участках Дмитровского шоссе, возможно, будет введен новый скоростной режим: до 130 километров в час. Об этом сообщили на портале Правительства Московской области.

Если новое ограничение будет введено, то дорога Москва - Дубна может стать третьей трассой в России, где введена разрешенная скорость движения 130 км/ч, после 72-километрового участка платной дороги в обход Вышнего Волочка (является частью будущей трассы Москва – Санкт-Петербург), и трех участков трассы М4 "Дон", которые располагаются на территории Московской области: 51 км - 71 км, 76 км - 103 км, 113 км - 120 км. (На 76–94 километрах М4, правда, в зимнее время принята максимальная скорость до 110 км/ч.)

Также в список кандидатов на повышение скоростного режима до отметки "130" вошли участки Симферопольского шоссе (М2 "Крым") и Новорижского шоссе (М9 "Балтия").

Даты предполагаемых нововведений и конкретные километры, на которых они будут действовать, пока не известны.

На каких участках в принципе возможно повышение разрешенной скорости до 130 км/ч?

  • Там, где нет пересечения с другими дорогами на одном уровне;
  • въезды и съезды с шоссе имеют полосы для разгона/торможения;
  • "встречка" отделяется барьером;
  • есть площадки для остановки транспорта;
  • освещение яркое даже ночью.

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