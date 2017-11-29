Велосипедистам напоминают об азах вождения

Подробности Опубликовано: 29.11.2017 08:18 Автор: ОД

В ОГИБДД Дубны обеспокоены участившимися ДТП, в том числе с участием велосипедистов. Начальник отдела Госавтоинспекции по Дубне напомнил о правилах передвижения на велосипеде и приравненных к нему транспортных средствах.



"Уважаемые жители и гости города Дубна!

За минувшее время участились дорожно – транспортные происшествия с участием велосипедистов.

На дороге велосипед — это такое же транспортное средство. На велосипедистов распространяется большинство правил, касающихся обычных участников движения. То есть, двигаться по проезжей части только на зеленый сигнал светофора, не обгонять справа, пропускать пешеходов и так далее.

Кроме этого, при эксплуатации велосипеда его необходимо оснастить фонарями и катафотами (белый спереди, красный сзади), а самим велосипедистам нужно использовать световозвращающие элементы на одежде или на велотранспорте.

В соответствии с ПДД запрещается управлять велосипедом или мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой. То же самое касается разговоров по телефону и управления в нетрезвом состоянии.

При движении по дорогам, необходимо держаться правого края. Повороты налево на перекрестках, за исключением случаев, когда на проезжей части не более двух полос, запрещены.

При переходе проезжей части, необходимо спешиваться с велосипеда и идти по пешеходному переходу только пешком.

В мире действует стандартная система велосипедных сигналов, чтобы сообщать другим участникам движения о намерении повернуть или перестроиться. Вытянутая рука направо - это поворот направо, аналогично с левой рукой. А прежде чем остановиться, нужно любую руку высоко поднять вверх.

При управлении велотранспортом будьте предельно внимательны и аккуратны, соблюдайте Правила дорожного движения. К сожалению, не все автомобилисты привыкли делить дорогу с велосипедистами.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна Юрий Петрушенко"